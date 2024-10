Midis tankeve, mjeteve të blinduara dhe buldozerëve që ushtria e Izraelit po përdor për të shkatërruar infrastrukturën e Hezbollahut në Libanin jugor, me qëllim që forcat tokësore të avancojnë, ditët e fundit janë parë edhe dhjetëra betoniere.

Teksa objektivi kryesor i ushtrisë është gjetja e tuneleve të Hezbollahut dhe shkatërrimi i tyre, plani duket se përfundon me përmbytjen e tuneleve me beton.

Praktika është e ngjashme me atë që IDF ndoqi disa muaj më parë gjatë operacionit tokësor në Gaza, vetëm materiali i përdorur ndryshon.

Nëse në Gaza, Izraeli zgjodhi të përmbytte tunelet e vegjël me ujë deti duke i shkatërruar në mënyrë efektive, ndërsa njësive të mëdha speciale piroteknike ju bllokuan hyrjet dhe daljet dhe i hodhën në erë, për tunelet e Hezbollahut do të përdoren vetëm tonelata betoni.

Në frontin verior kushtet janë të ndryshme, pasi nuk mund t’i shkatërrojë tunelet me eksploziv. Do të duhej një sasi shumë e madhe eksplozivi për të hedhur në erë një strukturë nën gur, e duke mos pasur mundësinë për ti përmbytur me ujë, Izraeli po transporton mijëra ton çimento aty.

Mbyllja e tuneleve me çimento është më efektive dhe kushton më lirë për Tel Avivin se eksplozivi, e në të njëjtën kohë shkatërron përgjithmonë galeritë nëntokësore.

Vetëm të hënën, IDF publikoi planet e një tuneli me gjatësi totale 800 metra në të cilin jetonin 30 burra të organizatës shiite dhe përveç infrastrukturës kishin edhe furnizime për një muaj. Deri më sot, IDF ka njoftuar se vetëm në një thellësi prej 5 kilometrash nga kufiri verior i Izraelit, ka gjetur më shumë se 30 tunele të tilla që Hezbollahu ka ndërtuar në malet e rajonit për dekada.

Kujtohet se vetëm dje, forcat izraelite bënë një zbulim të rëndësishëm që identifikoi zonën nga e cila Hezbollahu po përgatiste një pushtim në veri të Izraelit. Ky tunel i veçantë, siç raportohet, është përdorur nga elita e Hezbollahut, në veçanti forca elitare Radwan. Bëhet fjalë për një kompleks që përfshin 800 metra tunele, ku janë gjetur konvikte, kuzhina, qendra komandimi, dyqane ushqimore dhe armësh si dhe skuter për transport.

Kompleksi besohet se ishte pjesë e planit të Hezbollahut për të nisur një pushtim të rajonit të Galilesë në Izraelin verior. Në fakt, deri në 30 burra mund të qëndronin në këto ambiente për një muaj pa furnizime.