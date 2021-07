Varianti Delta ka transmetueshmëri më të lartë se COVID-19 por shkallë vdekshmërie më të ulët. Kështu ka deklaruar epidemiologu Ilir Alimehmeti në një intervistë për Report Tv.

Delta tha Alimehmeti ka transmetueshmëri 40% më të lartë, se COVID. “Varianti Delta është më i transmetueshëm, quhet variant shqetësimi. Ka transmetueshmëri 40% më të lartë se COVID, 0.3% të rasteve fatale, kurse britaniku e kishte 2.3%”, deklaroi epidemiologu.

Shenjat me të cilat mund të dalloni se keni variantin Delta, Alimehmeti tha se janë dhimbje koke, rrufë dhe grykë.

“Dhimbje koke, gryke dhe rrufë janë shenjat e deltë. Edhe sekrecione, temperatura janë shenja”, tha Alimehmeti. Ndërsa tha se Delta është i ngatërrueshëm me gripin e zakonshëm, theksoi se të vaksinuarit vetëm me një dozë dhe ata që e kanë kaluar natyrshëm COVID janë më të rrezikuar për t’u prekur. “Varianti delta i ngatërrueshëm me gripin e zakonshëm. Është me i lehtë se covid. Ka vdekshmëri më të ulët. Situatën kyçe e kemi më shumë te rastet e rënda se rastet e lehta skanë nevojë për asgjë. Të vaksinuarit me një dozë vaksine të rrezikuar nga Delta. Edhe ata që e kanë kaluar natyrshëm covid. Ata që e kanë kaluar në mënyrë natyrore kanë të njëjtin rrezik infektimi si varianti tjetër, sikur të mos e kishin kaluar. Te të vaksinuarit, ajo që ndryshon është se vaksina duhet e plotë me Deltën, të dyja dozat. Por po shkuan te terapia intesive situata e Deltas është e njëjtë me COVID”.