“E kuptoj historinë dhe errësirën e saj, me komunizmin dhe udhëheqjen e tmerrshme, që në fakt çoi në një zhvillim të pamjaftueshëm si për një vend aziatik. Por Ali Kimi më tërhoqi sepse më dukej si një politikan shumë i aftë dhe i fuqishëm. Ishte ndërtuar nga një artist, dikush me shije të jashtëzakonshme dhe kreativitet të madh. Kjo më intrigoi. Pastaj, përpara se të shkonim në Korçë, u ndalëm në Berat, që ishte një pamje spektakolare dhe më dha ndjesinë e potencialit të madh që ka ky vend. Ka kaq shumë bukuri të jashtëzakonshme – uji, notuam shumë, bëmë shumë ecje. Vendi ka një bukuri natyrore të pabesueshme, por dukej sikur askush nuk e njihte apo e kuptonte. Nuk mendova shumë për të për një vit. Pastaj, rreth një vit më vonë, nisëm të shikonim mundësi në Ballkan, dhe partneri që udhëhiqte këtë iniciativë më tha: “Le të shkojmë në Shqipëri.” Kisha një përvojë shumë të mirë atje. Shkuam të shihnim nëse kishte ndonjë mundësi. U tërhoqëm menjëherë nga vendi ku po ndërtohej aeroporti në Vlorë. Dhe është e qartë që një vend që ndërton një aeroport buzë detit, e bën këtë në vendin që mendon se është më i bukuri. Pra shkuam atje, kërkuam për mundësi, dhe gjetëm disa mundësi të jashtëzakonshme. E gjithë kjo nisi nga një pasion, dhe nga dëshira për të ndërtuar diçka që mendojmë se mund të jetë vërtet unike në botë”,- tha Kushner.

PYETJE: Ju jeni një ekspert në kuptimin e qeverive dhe trendeve në vende të ndryshme. Si u ndjetë rehat në këtë treg? Dhe deri më sot, si është përvoja juaj në terren? Sepse kemi folur shumë për ju, por ju jeni personi që po e realizon këtë.

“Si shumë gjëra që përfundojnë mirë, ka momente kur mendon: “A ia vlen vërtet kjo? Pse po e bëj këtë?” Por isha shumë i intriguar. Kaluan rreth një vit duke kuptuar tregun, demografinë, trendet – vendi po rritet me dyfishin e ritmit të Europës. Por pastaj duhej të pyesnim: A është ky një vend që, ndonëse ka një reputacion të përzier historikisht, do të jetë një vend i pastër? A do të bëjë qeveria atë që premton? A do të marrësh lejet pa “lojëra të pista”? A do t’i mbajnë premtimet? Kaluan një vit duke njohur vendin, duke kuptuar tregun para se të angazhoheshim. Partneri im, Asher, që ka udhëhequr këtë projekt, ishte njeriu me këmbët në tokë. Por sa më shumë punonim në dizajnin e projektit, aq më shumë dashuroheshim me atë që po krijonim, dhe ndjemë që ambienti ishte perfekt. Por pa punën e shkëlqyer të ekipit në terren, të partnerëve tanë në Shqipëri, dhe… të qeverisë që krijoi një ambient shumë pro-rritjeje, nuk do të kishim hyrë në projekt. Dhe një nga pohimet më të mira ishte kur… Kur u bë publike që po e zhvillonim këtë projekt, “Neë York Times” tha: “Ka një sërë ligjesh që janë ndryshuar që ndihmojnë projektin tuaj. A ndodhën për ju këto?” Dhe unë thashë: “Nuk dija asgjë për këto ligje.” Por partneri im më tha se këto ishin arsyet pse vendosëm të ecnim përpara. “Neë York Times” e pranoi që këto ishin ligje pro-zhvillimit. Këto janë ligje që vendosen për të inkurajuar zhvillimin dhe ndryshimin. Dëgjoja panelin e fundit ku flisnin për çfarë duhet bërë që zonat të zhvillohen, dhe qeveria shqiptare po bën pikërisht këto gjëra – tërheqje investimesh, fitime, mirëqenie që sjell vëmendje, që sjell luftë kundër terrorizmit, rritje të vendeve të punës, rritje pagash. Pra, po ndodhin të gjitha gjërat e duhura, dhe ndihem shumë krenar që e ndaj këtë. Marr shumë komente pozitive nga shqiptarët sa herë që vij në vend. Shumë prej tyre më falënderojnë që i kam sjellë kaq shumë promovim vendit të tyre, të cilin unë e konsideroj një thesar të vërtetë”,- tha Kushner.