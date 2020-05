Një i ri nga Shqipëria, është vënë në qendër të një shkrimi nga revista Forbes.

Bëhet fjalë për Angjelin Serreqin, bashkëshorti i Megi Topallit, Angjelin Serreqin.

Megi ka ndarë një lajm të bukur me ndjekësit e saj.

Serreqi, ka jetuar për disa vite në Itali ku ka përfunduar edhe studimet në Universitetin e Padova-s për shkenca kompjuterike dhe po ashtu ai ka punuar në Itali për shërbime IT.

Ndërkohë, prej rreth dy vitesh, informaticieni është zhvendosur në Tiranë, ku së bashku me Megin kanë një djalë, Nikolas, dhe drejton edhe kompaninë e tij që merret me shërbim IT dhe zhvillim software-sh për bizneset.

Kompania e cila është themeluar dhe drejtohet nga Angelin Serreqi, quhet Angel1.

Është pikërisht kjo kompani, e cila përmendet edhe në revistën Forbes, ku tregohet se të rinjtë shqiptarë janë një histori suksesi.