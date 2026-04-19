Demokratët e Komisionit të Drejtësisë në Dhomën e Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara kanë hapur një hetim ndaj Jared Kushner, 45 vjeç, dhëndrit të presidentit Donald Trump dhe një figurë e pazakontë në qeverinë amerikane, për konflikte të mundshme interesi mes aktivitetit të tij si financier dhe rolit si i dërguar special i administratës amerikane, detyrë që e ushtron pa qenë pjesë formale e qeverisë.
Deputeti Jamie Raskin i ka dërguar një letër Kushnerit duke theksuar se roli i tij në menaxhimin e kompanisë së investimeve Affinity Partners, e themeluar prej tij në Florida katër vite më parë, dhe aktiviteti diplomatik “po ndikojnë politikën e jashtme amerikane që kur presidenti Trump është rikthyer” në Shtëpinë e Bardhë.
Paratë saudite
“Nuk mund të jesh njëkohësisht diplomat dhe një instrument financiar i monarkisë saudite”, ka shkruar Raskin, duke iu referuar dy miliardë dollarëve që fondet saudite kanë investuar në kompaninë e Kushnerit vitin e kaluar. Affinity, për më tepër, financohet edhe nga Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të përfshira në krizën në Lindjen e Mesme.
“Klientët e tu, Arabia Saudite dhe princi i kurorës Mohammed bin Salman — ka shtuar demokrati — kanë interesa strategjike, ekonomike dhe politike të rëndësishme, të destinuara të bien ndesh ndjeshëm me ato të popullit amerikan”.
Raskin e ka pyetur dhëndrin e presidentit nëse “përfaqëson 100 për qind interesat e partnerëve të tij tregtarë në Arabinë Saudite dhe në autokracitë e tjera të naftës në Gjirin Persik apo përfaqëson 100 për qind interesat e popullit amerikan”.
Një rol i fuqishëm, por informal
Megjithatë, dhëndri i presidentit nuk mban asnjë post zyrtar qeveritar, edhe pse ushtron rolin e ndërmjetësit të paqes si në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, ashtu edhe në krizën me Iranin. Ky fakt i lejon atij të mos japë llogari para Kongresit për interesat e tij financiare. Republikanët kanë shmangur trajtimin e kësaj çështjeje.
Në letër, Raskin i ka kërkuar Kushnerit të ofrojë të gjitha informacionet, përfshirë marrëdhëniet e tij tregtare, komunikimet e zhvilluara në emër të administratës dhe të dhënat e kompanisë së tij të investimeve.
Është e pamundur që Kushner të bashkëpunojë, sidomos duke qenë se demokratët nuk kanë shumicën në Kongres dhe republikanët janë nën kontrollin e presidentit.
Por në nëntor, kur do të zhvillohen zgjedhjet për rinovimin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit, situata mund të ndryshojë. Dhe atëherë, në vitin 2027, me shumicat e reja, demokratët mund ta detyrojnë Kushnerin të paraqitet para komisionit për të dëshmuar nën betim./ La Repubblica
