Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama dhe drejtuesja politike e Qarkut të Tiranës Ogerta Manastirliu, morën sot në mbrëmje (4 prill) takim me shtabin elektoral të Njësisë Nr.11 në kryeqytet.

I shoqëruar edhe nga ministrja Albana Koçiu, e cila bëri prezantimin e punës së deritanishme dhe shifrave, kryeministri u njoh me punën e strukturave.

Gjithashtu ministrja Manastirliu, e cila drejton politikisht edhe socialistët në Tiranë, bëri me dije se qëllimi është që “njësia të dali me rezultat më të mirë e të lartë se zgjedhjet e kaluara”.

Dhe nata vazhdon, celulë m’celulë… Uji fle, armiku fle, PS-ja s’fle!”, shprehet kryeministri në llogarinë e tij në Facebook, teksa e shoqëron edhe me pamjet filmike të takimit dhe diskutimeve me strukturat e Njësisë nr. 11.

Manastirliu tha se punohet edhe me njësitë e tjera fqinje dhe me elektoratin.

Kryeministri nuk harroi edhe batutat me të pranishmit, ku iu drejtua një prej të rinjve drejtues i strukturës:

“Unë njoh tët ëmë dhe tët atë që në kohën kur ishin të dashuruar”, shprehet kryeministri me një nga drejtuesit e Njësisë.

I riu i përgjigjet se “ashtu janë ata akoma, të dashuruar dhe se kshtu vjen jeta!”.

Por Rama ia kthen:

“Atë nuk e dimë ne…!”, teksa salla shpërthen në të qeshura.

Ndërsa e pyet për familjen, Rama i kujton atij se “të kemi me dy koka si deputet ty, edhe për Tropojën dhe për Tiranën…!”, teksa merr përgjigjen pohuese.

Më tej kreu i PS përshëndeti një nga anëtarët e vjetër të PS, që në kohën kur ai nisi karrierën politike. Dhe pasi e përqafon i thotë:

“Kur kemi filluar ne me Pashkun i kishim flokët e zeza. Tani janë bërë të bardha, të paktën ky i ka të gjata e kaçurrela, i ka akoma”, duke shkaktuar të qeshura të të pranishmëve.

Më tej Rama mësoi rezultatet e punës dhe shqetësimet e votuesve.

Teksa nuk e harroi ngacmimin në distancë edhe për kreun e Demokratëve Euroatlantikë, Lulzim Basha, duke pyetur shtabin nëse kishte ndonjë votë në Laprakë dhe nënvizoi se ai e kishte frikë bufin dhe ka rënë këto kohë nga frika e ‘doktorit.

“Po Luli ka ndonjë votë këtu? Hë, a ka vota ai? Zyrë ka ai, po kandidat a ka? O Lul… Ka ai po aha, u ngrit ca kohë, por ka ra. Ka frikë bufin ai, ka frikë! Jo, e ka shumë frikë doktorin ai, doktori, doktori thotë, e ka frikë! Ka frikë bufin se e shkul si dhëmb qumështi!”

Rama foli edhe për zhvillimin e zonës, projektet dhe investimet për lagjet periferike të Tiranës që prekte ajo njësi dhe kryesisht rrugët që lidhin zonat me Rrugën e Arbrit. Ai tha se pas investimeve dhe bërjes së rrugëve, kjo zonë do zhvillohet së tepërmi dhe madje çmimet e ndërtesave dhe pronave do të rriten së tepërmi.