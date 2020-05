Amerikanët do të marrin të parët vaksinën kundër Covid-19, pasi sipas mediave të huaja thuhet se SHBA ka qenë i vetmi vend që ka ofruar më shumë para se çdo shtet tjetër për krijimin e një vaksine.

Ky lajm është konfirmuar nga kompania e madhe farmaceutike franceze, Sanofi, e cila deklaroi se amerikanët do jenë të parët për të marrë vaksinën e koronavirusit.

Sipas drejtorit të përgjithshëm i kompanisë, Paul Hudson thuhet se nëse do të ketë një vaksinë të suksesshme, dozat e para do shkojnë për amerikanët, të cilët ofruan një partneritet me kompaninë në shkurt.

“Qeveria amerikane ka të drejtën e porosisë më të madhe duke i dhënë Sanofi 30 milionë dollarë drejt hulumtimit të vaksinës së koronavirusit”, tha Hudson.

Pas kësaj deklaratë një zemërim është parë tek francezët, pasi një zyrtar qeveritar deklaroi se është e papranueshme që t’i jepet prioritet amerikanëve.

Zëvendësministrja e Ekonomisë në Francë, Agnes Pannier-Runacher tha se është e papranueshme që amerikanët të kenë privilegje bazuar te preteksti financiar. Kjo përplasje nxjerr në pah se sa e egër mund të bëhet gara për prodhimin e vaksinës.

Më shumë se 140 ekspertë dhe liderë botërorë kanë nënshkruar një letër të hapur të enjten, duke thënë se vaksina duhet të jetë e të gjithëve. Sipas tyre, kjo vaksinë dhe kura e mundshme duhet të jenë falas.

Megjithatë, në një konferencë të organizuar nga BE për të mbledhur fonde për vaksinën dhe kurat e mundshme, munguan SHBA, Kina dhe Rusia.

Të martën, Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) tha që ka më shumë se 100 vaksina kundër COVID-19 në zhvillim në të gjithë botën.

g.kosovari