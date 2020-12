“Vendimi për tu zgjeruar me 12 milje është një e drejtë sovrane e Greqisë”. Kështu është shprehur në “Log.” me Endri Xhafon, pedagogu Hektor Ruci.

Sipas Rucit, edhe në vendimin e vitit 1990 ujërat territoriale shqiptare u afruan me 12 milje, duke e krahasuar kështu me kërkesën e qeverisë greke.

Pedagogu sqaroi se në gjykatën ndërkombëtare Shqipëria dhe Greqia do të shkojnë për statusin e ishujve.

Pavarësisht mbajtjes së një hapësira prej 6 milje, Greqia rezervon të drejtën për të zgjeruar hapësirën e saj detare. Në 1995 parlamenti turk udhëzon qeverinë turke.

Kur flasim për zgjerime me 12 milje nuk kemi të bëjmë me gjë tjetër përveçse me një simotër të vendimit të qeverisë shqiptare të 24 marsit të vitit 1990 i cili afronte në 12 milje ujërat tona territoriale.

Kemi të bëjmë me një akt të pastër dhe nuk ka lidhje, me çfarëdo lloj Shqipëria dhe Greqi kanë me njëra-tjetrën për vajtjen në Gjykatë.

Në rast se do u referohemi ishujve, do të kenë në një marrëveshje të mundshme të ardhshme, kjo është ajo që gjykata do të sanksionojë.

Nuk kemi asgjë tetër veçse ushtrimin e një të drejte sovrane. Erdhi sot për një arsye të thjeshtë.

Katër ditë më parë gjykata e lartë greke e ratifikoi, e ligjëroi të drejtën e qeverisë greke për mbylljen e gjireve dhe të drejtën për të ushtruar rezervimin. Ky vendim i hap rrugë procesit ligjor për vënien në jetë të këtij zgjerimi.

Greqia dhe Shqipëria do ti drejtohen gjykatës ndërkombëtare për statusin e ishujve”, tha ai.