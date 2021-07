Ministri i Punëve të Jashtme të Greqisë Nikos Dendias bëri një bilanc të punës së tij në krye të diplomacisë dy vite nga marrja e detyrës.

Institucioni që ai drejton ka bërë një raport përmbledhës që fillon me mesazhet “Ne po forcojmë pozicionin e Greqisë në skenën ndërkombëtare”.

Pastaj, paraqitet një fragment nga fjalimi i kryeministrit Kyriakos Mitsotakis në Parlament i cili shprehej “Greqia po zgjerohet duke u bazuar në të Drejtën Ndërkombëtare dhe Ligjin për Detin“.

“Kreu i ekzekutivit grek në deklaratën e tij të gushtit të vitit të kaluar i referohej marrëveshjes së pjesshme të demarkacionit për detin me Egjiptin, me Italinë dhe marrëveshjes me Shqipërinë, për të cilën dy vendet ranë dakord për ta çuar në Gjykatën e Hagës” shkruajnë mediat greke.

Pastaj, video-mesazhi nga Dendias vijon me Ankaranë “Ne iu përgjigjëm me vendosmëri çdo sfide” shprehet ai, me sfond konfliktin me Turqinë.

