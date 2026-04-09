Zhang Xiaogang, zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Kinës,tha të enjten se përpjekjet e Filipineve për të krijuar probleme në ujërat e Detit të Kinës Jugore, nuk do jenë të suksesëshme.
Kohët e fundit, pala filipinase ka hyrë ilegalisht në hapësirën ajrore dhe detare të ishujve Huangyan Dao dhe Nansha Qundao të Kinës, duke sulmuar qëllimisht zonat e stërvitjes së palës kineze, madje duke iu afruar anijeve kineze në mënyrë të rrezikshme, tha Zhang.
Ai vuri në dukje se shkelje të tilla të përsëritura të të drejtave dhe aktet ngacmuese kundër Kinës, kanë rritur faktorët e pasigurisë dhe paqëndrueshmërisë në rajonin e Azi-Paqësorit.
Zhang tha se Kina mbetet e palëkundur në vendosmërinë e saj për të mbrojtur sovranitetin territorial dhe të drejtat e interesat detare, duke shtuar se do të vazhdojë të marrë kundërmasa të vendosura drejt çdo shkeljeje të të drejtave dhe provokimeve.
