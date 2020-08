Lulzim Basha nuk e ka përmbatjur veten në një reagim ndaj Edi Ramës. Ai ka kërkuar që Kryeministri “t’i lërë dërdëllitjet prej rrugaçi”.

Madje Basha e kërcënon edhe me burg Ramën ku përmes një sentence banale shprehet se do t’i duhet sapuni për më vonë…

“Leri dërdëllitjet prej rrugaçi Edi Rama. Bëj transparencë çfarë po ndodh me negociatat për detin. Historitë me sapun ruaji se do të duhen më vonë” – thotë kryetari i Partisë Demokratike.

/a.r