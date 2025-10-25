Ndër misteret e vogla të vjedhjes në Muzeun e Luvrit të dielën e kaluar është identiteti i një burri që u fotografua vetëm pak orë më vonë në vendin e krimit, ndërsa mbante në dorë një çadër, ndërsa veshur mbante një pallto të errët, një jelek bezhë dhe një kapelle.
Pozicioni i drejtë dhe eleganca pak e pazakontë për modën e sotme, që binte në sy krahas imazhit të dy policëve të mbështetur lehtë mbi makinën “Peugeot”-in e shërbimit, tërhoqën vëmendjen e Melisa Chen, bashkëpunëtore e gazetës britanike The Spectator, e cila shpërndau imazhin në rrjetin social X duke sugjeruar se bëhej fjalë për një detektiv francez.
Në shiun e talljeve dhe shakave ndaj francezëve dhe referencave për inspektorin Clouseau që u përhapën në rrjet që nga e diela, pati hapësirë edhe për një shmangie nga tema nga gazetarja Chen, e cila shkroi për atë burrë të panjohur: “Foto reale (dhe jo e krijuar me inteligjencë artificiale!) e një detektivi francez që punon në rastin e bizhuterive. Duket sikur po pi edhe pa cigare në dorë (…), por për të zgjidhur rastin na duhet një detektiv me mjekër, mbipeshë dhe që është në proces divorci. Një alkoolist i urryer nga kolegët, jo një detektiv që mban një kapelë ‘fedora’ pa ironi.”
Postimi i gazetares pati sukses të madh, u shikua nga miliona njerëz në mbarë botën, disa prej të cilëve u përpoqën të verifikonin nëse fotoja ishte reale dhe të imagjinonin kush mund të ishte ai burrë.
Në panairin e stereotipeve për francezët nuk munguan hipoteza për ringjalljen e Alain Delon ose Jean-Paul Belmondo, por kërkimi online për identitetin e personazhit mori një të dhënë të rëndësishme të enjten, kur autori i fotos shpjegoi të paktën se nuk bëhej fjalë për një detektiv. Thibault Camus, fotograf i Associated Press që realizoi imazhin, konfirmoi se fotoja ishte autentike dhe nuk ishte përpunuar me inteligjencë artificiale.
“Nuk e njoh, nuk di nëse është francez. Ndoshta një turist? Ndoshta anglez.”
Thjesht një kalimtar, i fotografuar si shumë të tjerë. Por kapelja bëri diferencën. /Shkrim nga Corriere Della Sera/
