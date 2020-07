Një detaj rrëqethës është bërë me dije lidhur me ngjarjen e rëndë të ndodhur në Kombinat, ku nënë e bijë janë gjetur të vdekura në shtëpinë e tyre, ndërsa vajza e tretë është në gjendje të rëndë.

Mësohet se 30-vjeçarja, Anisa ka ndërruar jetë dy javë me parë për arsye që ende nuk dihen. Ndërsa nëna dhe motra e saj, nuk kanë njoftuar Policinë dhe as të afërmit e tyre, me shpresën se ajo do të ringjallej.

Ndërkohë që prisnin, të renë e kishin mbështjellë me batanije e jorgan dhe e kishin lënë në krevatin e dhomës së gjumit.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Kombinat, ku nënë e bijë, Zhaneta dhe Anisa u gjetën të vdekura brenda banesës së tyre, ndërsa vajza tjetër Blerta është në gjendje kome në spital. Dyshohet se të treja kanë kryer vetëvrasje, pasi besonin se do të ringjalleshin sipas sektit në të cilin bëjnë pjesë, “Dëshmitarët e Jehovait”.

