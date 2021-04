Një plagosje me thikë ka ndodhur pasditen e sotme në qytetin e Fierit. Policia bën me dije se një person me iniciale A.R. ka qëlluar me thikë 30-vjeçarin K.D.

Në lidhje me këtë ngjarje, shërbimet e policisë kanë nisur krehjen e zonës dhe po punojnë për kapjen e autorit. Ndërkohë grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe vijon puna për sqarimin dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

“Goditi me mjet prerës një shtetas, identifikohet dhe shpallet në kërkim autori. Sot rreth orës 16:00, në lagjen “Konferenca e Pezës”, Fier, shtetasi A. R., dyshohet se për motive të dobëta ka goditur me mjet prerës(thikë) shtetasin K. D., rreth 30 vjeç, i cili ndodhet në spitalin e Fierit nën kujdesin e mjekëve.

Shërbimet e Policisë kanë shkuar në vendngjarje dhe vijon krehja e zonës për kapjen e autorit. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe vijon puna për sqarimin dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes”, njofton policia./ b.h