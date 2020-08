Duket se tani ka ikur koha kur dikush të ndjek pas me makinë e i bie borisë. Ka ikur koha kur dikush të ndërpret rrugën se do të të thotë sa të pëlqen, se sa e bukur je apo sa do donte të pinte një kafe me ty. Aq me tepër kur këto veprime i kryen një i martuar dhe muza e tij është një adoleshente.