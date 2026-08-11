Ai i kishte premtuar besnikëri Shtetit Islamik dhe kishte planifikuar të hidhte në erë një qendër tregtare në provincën e Veronës.
Ky ishte plani i çmendur i një 22-vjeçari shqiptar, i cili u dëbua nga Italia dje, më 10 gusht, për arsye të sigurisë kombëtare dhe parandalimit të terrorizmit, pasi u ndalua në Aeroportin Canova të Trevisos.
Urdhri u nënshkrua nga Ministri i Brendshëm Matteo Piantedosi. Sipas hetimeve, i riu ishte radikalizuar në internet për njëfarë kohe, duke rënë në kontakt me përmbajtje ekstremiste dhe kishte identifikuar rajonin e Venetos si vendndodhjen e një sulmi të mundshëm.
Hetuesit kishin zbuluar interesin e të riut për të ndërtuar një pajisje shpërthyese dhe për të kërkuar informacione të dobishme për përgatitjen e saj. Disa nga materialet e nevojshme me sa duket ishin blerë tashmë, por nuk ishin në zotërim të tij.
I riu, i cili kishte zbarkuar në Treviso me prindërit e tij, u mor në paraburgim nga policia menjëherë pas mbërritjes së tij në Canova (ku kishte mbërritur me një fluturim nga Tirana), përpara se të vinte në zbatim ndonjë plan.
Pasi doli nga aeroporti, do t’u bashkohej të afërmve që jetonin në provincën e Pordenones, ku ai dhe familja e tyre do të qëndronin për ditët në vijim. 22-vjeçari nuk duket se ka ndonjë precedent penal.
Në muajt e fundit, ai kishte hapur një llogari bankare për të mbledhur dhe kanalizuar fonde për të zbatuar planin e tij terrorist; ai zakonisht përdorte rrjete sociale jokonvencionale për të komunikuar me të tjerë të lidhur me fundamentalizmin islamik. 22-vjeçari, siç u vërtetua gjatë hetimit, kishte menduar gjithashtu të transferohej në një nga territoret ende nën kontrollin e ISIS.
Presidenti rajonal Alberto Stefani komentoi mbi operacionin duke falënderuar forcat e rendit.
“Në emër të të gjithë banorëve të Venetos, dua të falënderoj burrat dhe gratë e Policisë së Shtetit, dhe në veçanti DIGOS (Njësia e Operacioneve Speciale) dhe Zyrën e Imigracionit të Shtabit të Policisë së Trevisos, për profesionalizmin dhe veprimin e tyre të shpejtë në një operacion që na lejoi të ndërhynim përpara se një kërcënim të përshkallëzohej në një rrezik serioz dhe një masakër të mundshme në një qendër tregtare, siç kishte ndërmend individi i dëbuar”, tha ai
Stefani theksoi aftësinë e shtetit për të parashikuar kërcënimin.
“Pikërisht këtë dua të theksoj,” vazhdoi Stefani, “aftësinë e shtetit për të arritur atje i pari. I riu u mor në paraburgim menjëherë pas mbërritjes së tij në Treviso, përpara se të mund të zbatonte ndonjë plan. Pas këtij arritjeje qëndron puna hetimore që shpesh mbetet jashtë vëmendjes, por që përfaqëson një komponent thelbësor të sigurisë sonë.”
Presidenti më pas e zgjeroi diskutimin e tij për të përfshirë radikalizimin online.
“Lufta kundër radikalizimit dhe terrorizmit”, theksoi presidenti, “sot kërkon një fokus që shkon përtej kontrollit territorial. Shtigjet drejt ekstremizmit mund të fillojnë dhe zhvillohen edhe online, përmes përmbajtjes dhe kontakteve që duhet të identifikohen herët. Kjo kërkon mjete të përshtatshme dhe, mbi të gjitha, bashkëpunim të ngushtë midis degëve të ndryshme të shtetit.”
Media italiane informon se që nga tetori i vitit 2022, 256 individë të radikalizuar, të dyshuar ose terroristë të mundshëm me origjinë islamike, janë dëbuar nga Italia për arsye sigurie kombëtare. Mbi 5,000 riatdhesime janë kryer vetëm në vitin 2026.
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