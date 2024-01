Policia ka ndaluar ditën e sotme një 29-vjeçar nga Pogradeci, nën dyshimet se ky i fundit kishte kryer marrëdhënie intime me një 12-vjeçare. Kjo e fundit në polici ka deklaruar se me 29-vjeçarin, prej 2 vitesh ishin në lidhje.

Por sipas të dhënave të grumbulluara nga burime pranë policisë Pogradec, BalkanWeb mëson se 29-vjeçari bashkëjetonte me 12-vjeçaren.

Kallëzimin sipas policisë e ka bërë nëna e 12-vjeçares. Por ajo që bëhet e ditur po nga të njëjtat burime është se ka qenë nëna ajo që ka bashkëjetuar me babanë e 29-vjeçarit, së bashku me këtë të fundit dhe vajzën e saj.

Sipas policisë ata bashkëjetonin të katërt në shtëpi ndërsa vajza në prani të psikologes ka thënë se me djalin kanë 2 vite lidhje.

Ajo gjithashtu ka treguar se ka qenë dëshira e 2 palëve për të krijuar këtë lidhje.

Burime pranë grupit të hetimit bëjnë me dije se nëna e 12 vjeçares deri para pak kohësh bashkëjetonte me babain e djalit në fjalë dhe vetëm pas ndarjes ka denoncuar rastin për vajzën e saj minorene.

Kjo edhe për grupin e hetimit tregon se nëna ka qenë në dijeni të rastit por e ka denoncuar vetëm kur lidhja e saj përfundoi.

Policia e Pogradecit ka filluar me iniciativë hetimet për rastin ndërkohë që vajza minorene, për grupin e hetimit në prani të psikologëve ka bërë me dije se prej 2 vitesh kishte një lidhje me 29 vjeçarin.

Ndërkohë policia e ka shoqëruar 29 vjeçarin në komisariat për të kryer veprime të mëtejshme procedurale./m.j