Detaje të reja zbardhen nga ngjarja e rëndë e ndodhur sot në Kamëz, ku mbeti i vrarë Ardian Baloshi. Viktima u qëllua për vdekje nga autori ende në kërkim Sadik Llani.
Mësohet se 10 gëzhoja janë gjetur në vendin e ngjarjes, teksa viktima është qëlluar me 1 plumb në kokë, në rrugën “Dervish Luzha”.
Autori ka gjurmuar edhe shokun e Ardian Baloshit por nuk e kanë kapur plumbat.
Ndërkohë, Policia e Shtetit ka bërë apel për bashkëpunim nga qytetarët për lokalizimin dhe arrestimin e autorit të dyshuar.
Sipas policisë, personi i shpallur në kërkim është Sadik Llanaj, i cili konsiderohet i armatosur dhe me rrezikshmëri të lartë.
Për çdo informacion që mund të ndihmojë në kapjen e tij, autoritetet kanë vënë në dispozicion një shpërblim prej 10 mijë eurosh, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të motiveve dhe rrethanave të ngjarjes.
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