Kthesë të papritur ka marrë hetimet për atentatin e ndodhur ditën e djeshme në Athinë ku mbeti i vrarë 47-vjecari Irakli Davella, nga fshati Mesopotam i Bashkisë Finiq dhe u plagos 46-vjecari Edi Lulo, lindur në Gjon të Pukës dhe banues në Kamëz.

Sipas burimeve nga policia greke për korrespondentin e Top Channel Artur Bibe, objektiv i atentatit ishte Edi Luli, 46-vjeç. Pas komunikimit me autoritetet shqiptare është vërtetuar se identiteti Edi Lulo është i ndërruar. Policia greke ka siguruar identitetin e vërtetë të shqiptarit, i cili rezulton i dënuar në Greqi për ngjarjen e vitit 2011, ku u mbajtën peng disa avokatë në Dhomën e Avokatëve të Athinës dhe u grabitën 405.000 euro.

Bashkë me këtë ngjarje ai u akuzua edhe për grabitje të tjera dhe u dënua. Pasi kreu burgun, mësohet se u riatdhesua në Shqipëri. Kohët e fundit jetonte në Dubai dhe në datën 9 dhjetor ka ardhur në Greqi me identitetin Edi Lulo. Me këtë identitet rezulton i riregjistruar edhe në Shqipëri, ku rezulton edhe pronar i një biznesi në Durrës.

Burime bëjnë me dije se nga ana e policisë greke janë mbledhur disa të dhëna që mund të çojnë në identifikimin e autorëve. Nga komunikimi me policinë shqiptare është mësuar se Edi Lulo në Shqipëri konsiderohet një personazh i rëndësishëm dhe për këtë po mblidhet informacion edhe për konfliktet e tij por edhe për arsyen e ardhjes në Greqi.

Mësohet se para ngjarjes Edi Lulo dhe Irakli Davella po pinin kafe bashkë me dy persona të tjerë. Njëri ishte çuar më para nga tavolina, ndërsa ngjarja ka ndodhur kur Lulo, Davella dhe personi i tretë po shkonin për tek automjetet e tyre. Sapo kanë nisur të shtënat, personi i tretë është larguar dhe po kërkohet ende nga policia për të dhënë dëshmi.

Mësohet se gjendja e 46-vjecarit Edi Lulo është tepër e rëndë për shkak të plagëve në kokë e bark.