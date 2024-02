Dëshmia e tij është shumë e rëndësishme, ku vërteton faktin që Naim Murseli dhe babai i tij Shaban Murseli gënjejnë në dëshmitë e tyre. Personi që ka shitur armën tregon dhe thotë që vetë Naim Murseli i ka kërkuar t’i blejë armën, ndërsa në dëshminë e tij Naimi thotë që ekzekutori Granit Plava e ka blerë armën tek ky i fundit. Granit Plava ekzekutori, pranon që dëshmia e Tom Dodaj është e vërtetë dhe kjo armë sipas personit që e ka shitur, është blerë para pesë vitesh, disa shqiptarëve në Kosovë dhe në dëshminë e tyre thonë se Naim Murseli i ka thënë se pasi të kryhet ky krim, ka kërkuar me doemos që krimi të kryhet atë ditë, pasi Liridona do dëshmonte diku, do tregonte diku se çfarë dinte. Të gjitha të vërtetat janë në telefonin e Naim Murselit dhe Lironda Ademajt.