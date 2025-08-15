Vladimir Putin zhvilloi një vizitë zyrtare në qytetin Magadan në lindjen e largët të Rusisë përpara udhëtimit të tij për në Alaska për t’u takuar me Donald Trump. Udhëheqësi rus u takua me përfaqësuesit vendor dhe vendosi lule në memorialin “Heronjtë e Alsibit”, i cili përkujton Bashkëpunimin Sovjetik dhe Amerikan gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Monumenti i kushtohet rrugës ajrore Alaska-Siberi, e cila u përdor për të transportuar mbi 8,000 avionë nga SHBA-ja në Bashkimin Sovjetik, shpesh në mot ekstrem.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ka konfirmuar se Vladimir Putin është planifikuar të mbërrijë në Anchorage në orën 11:00 sipas kohës lokale (21:00 me orën në Shqipëri) dhe do të përshëndetet personalisht nga Presidenti Trump kur të zbresë nga aeroplani i tij.
Peskov po ashtu tha se gjatë fluturimit që do të zgjasë katër orë nga qyteti rus i Magadanit në Anchorage të Alaskës, Putin do të studiojë dhe shqyrtojë me kujdes të gjitha çështjet që do të jenë në agjendën e bisedimeve.
Këto përfshijnë konfliktin e Ukrainës, si dhe çështje në marrëdhëniet dypalëshe Rusi-SHBA, projekte të mundshme të përbashkëta ekonomike dhe çështje të tjera rajonale dhe ndërkombëtare.
Samiti Trump-Putin mund të zgjasë midis gjashtë dhe shtatë orësh, u tha gazetarëve po ashtu Peskov, duke shtuar se Moska pret që takimi të jetë produktiv. Ai gjithashtu deklaroi se takimi ballë për ballë midis dy presidentëve do të mbahet me praninë e ndihmësve.
Ndërkohë, i dërguari ekonomik presidencial, Kirill Dmitriev përveç konfliktit në Ukrainë dhe lidhjeve ekonomike tha se të dy palët presin të diskutojnë rivendosjen e marrëdhënieve dypalëshe në tërësi.
Dmitriev, i cili është zyrtarisht pjesë e delegacionit rus që merr pjesë në diskutime, tha se delegacioni rus ishte në humor të mirë në prag të bisedimeve.
