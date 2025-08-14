Një ngjarje e rëndë ka tronditur sot, 14 gusht, fshatin Pirg të Maliqit. Dy të mitur janë përleshur brenda ambienteve të një lokali, dhe për pasojë, njëri prej tyre ka humbur jetën, pasi është goditur me thikë.
Siç raporton gazetarja e Klan News, Daniela Zisi, të dy 14-vjeçarët janë nga fshatra pranë Pirgut. Ngjarja duket se ka pasur një konflikt të mëparshëm, dhe ata janë takuar në lokal për të sqaruar mosmarrëveshjen.
“Pritet të merret dëshmia e të plagosurit, që është edhe autori i dyshuar, si dhe e dëshmitarëve okularë apo familjarëve,” tha gazetarja Zisi.
Autoritetet po vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave, ndërsa autori i dyshuar ndodhet në spital.
“Rreth orës 17:30, në fshatin Pirg, në ambientet e një lokali, ka ndodhur një konflikt dyshohet me mjet prerës (thikë) mes dy 14-vjeçarëve. Si pasojë e plagëve të marra shtetasi E. Xh., 14-vjeç, ka ndërruar jetë në spital. 14-vjeçari tjetër, autori i dyshuar i ngjarjes, është shoqëruar në spital, për të marrë mjekim, dhe është nën mbikëqyrjen e Policisë. Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes“, thuhet në njoftimin zyrtar të uniformave blu.
Mësohet se në komisariat janë shoqëruar gjashtë të mitur, që kanë qenë të pranishëm në vendngjarje.
Rasti në Tiranë
Ngjarja e sotme nuk është e para që alarmon vendin tonë me incidente mes të miturve.
Kujtojmë rastin e 14-vjeçarit M.C., i cili u vra më 18 nëntor 2024, vetëm disa metra larg shkollës 9-vjeçare “Fan Noli” në Tiranë. Ai u qëllua nga bashkëmoshatari i tij, M.P., i cili po gjykohet për veprën penale “vrasje në rrethana cilësuese ndaj dy ose më shumë personave”.
