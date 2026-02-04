Detaje të reja janë zbardhur lidhur me sherrin në një lokal në Korçë mbrëmjen e sotme, ku mbeti i plagosur me thikë një person rreth 37-vjeç.
Burime bëjnë me dije se Benard Qelemeni, u plagos me thikë nga 17-vjeçari me iniciale P. K., për shkak të një konflikti që e kishte zanafillën rreth dy vite më parë.
Dyshohet se Benard Qelemeni, i cili kishte ardhur pak ditë më parë në Shqipëri, pasi jetonte në Greqi, ka vjedhur banesën e autorit dy vite më parë dhe pasi adoleshenti e ka parë në lokal, ka nisur konflikti mes tyre.
Ka qenë i plagosuri ai që ka goditur 17-vjeçarin, ndërsa ky i fundit më pas nxjerrë thikën dhe e ka goditur në pjesën e krahut.
Mësohet se 17-vjeçari është larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa kanë qenë forcat e komisariatit të policisë që e kanë kapur vetëm disa minuta më pas.
Korçë/Informacion paraprak
Në lagjen nr.4, Korçë, gjatë një konflikti dyshohet se shtetasi P. K., ka dëmtuar në dorë me mjet prerës (thikë) shtetasin B. Q., rreth 37 vjeç, banues në Korçë, i cili aktualisht ndodhet në spitalin e Korçës, jashtë rrezikut për jetën.
Shërbimet e Policisë kanë kapur dhe shoqëruar në ambientet e komisariatit për veprime të mëtejshme autorin e dyshuar të ngjarjes, shtetasin P. K.
Grupi hetimor në bashkëpunim me Prokurorinë po punon për dokumentimin ligjor të rastit dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
