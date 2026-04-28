Një 42-vjeçar emigrant shqiptar në Greqi, është gjetur i vdekur në një stallë në Mesinia, në një ngjarje që dyshohet të jetë vrasje.
Sipas mediave greke, trupi i pajetë u zbulua në zonën Bournia të Kalamata, ku viktima kishte një plagë në kokë, e dyshuar si e shkaktuar nga armë zjarri.
Autoritetet po kryejnë ekzaminime për të përcaktuar saktësisht shkakun e vdekjes.
Hetimet janë përqendruar në rrethin e personave që kishin kontakte me viktimën. Dëshmitarë të marrë në pyetje nga policia kanë deklaruar se 42-vjeçari mund të jetë vrarë nga një prej punëtorëve të tij, ndërsa po verifikohet edhe nëse viktima ishte vetë punëdhënës apo punëtor në stallën ku u gjet.
Policia greke ka nisur një hetim të plotë për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e autorit, ndërsa priten rezultatet e ekspertizës mjeko-ligjore që do të hedhin më shumë dritë mbi këtë krim të rëndë.
Leave a Reply