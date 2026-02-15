Policia e Tiranës ka arrestuar 22-vjeçarin E.Gj., i cili u shpall në kërkim pas vetëplagosjes së një vajze 18-vjeçare në një hotel në Sauk. I riu akuzohet për moskallëzim krimi, veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës, të kryera në bashkëpunim, si dhe mbajtje pa leje të armëve.
Para oficerëve të policisë, i dashuri i vajzës është shprehur se ka qenë duke qëndruar jashtë hotelit bashkë me të atin, kur kanë dëgjuar krismën e pistoletës. Sipas tij, janë ngjitur me vrap në dhomë dhe e kanë gjetur të plagosur.
Fillimisht kanë tentuar t’i japin ndihmën e parë, por kur kanë parë se gjendja ishte serioze, kanë vendosur ta çojnë në spital.
Pistoleta, sipas policisë, është e 22-vjeçarit, por ende nuk është gjetur, pasi i riu nuk tregon vendin ku e ka fshehur. Deri në këtë fazë të hetimeve nuk ka indicie që ngjarja të ketë dinamikë tjetër, përveç vetëplagosjes, pasi e reja më parë ka tentuar të dëmtojë veten.
Përveç 22-vjeçarit, policia arrestoi edhe mamanë e tij, e cila e dërgoi në spital vajzën. Në pranga ra edhe V.Gj., xhaxhai i 22-vjeçarit, një personazh me precedent kriminal, ish-i dënuar. Në kërkim policia ka shpallur S.Gj., të atin e 22-vjeçarit, dhe kushëririn e tij, E.Gj., i cili ndihmoi në dërgimin e vajzës në spital.
Sipas policisë, i dashuri, babai dhe xhaxhai i tij fshinë çdo gjurmë gjaku dhe prove në hotel, dhe instruktuan nënën e 22-vjeçarit dhe kushëririn që në spital të deklaronin se vajzën e gjetën në rrugë, te rrethrrotullimi i Ekonomikut.
Leave a Reply