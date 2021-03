Shqipëri-Angli do të nisë në orën 18:00 në “Air Albania Stadium” dhe është një përballje që rikthehet në Tiranë pas plot 20 vitesh, duke qenë hera e fundit në vitin 2001 kur stadiumi quhej “Qemal Stafa”…

Sonte në “Air Albania” do të jetë e ekspozuar koreografia e grupimit TKZ (Tifozat Kuq e Zi) por sidomos tribuna ballore do të jetë e mbushur me reklamat gjigante të vendosura nga FSHF dhe sigurisht të sponsorizuara edhe nga kompanitë e ndryshme…

Sa i përket formacionit, Edi Reja ka zgjedhur këtë 11-tshe:

Berisha

Ismajli Gjimshiti Veseli

Hysaj Uzuni Laci Bare Memolla

Cikalleshi Broja

Sakaq, Anglia do të zbresë në fushë me këtë formacion:

Pope, Walker, Maguire, Shaw, Foden, Rice, Philips, Sterling, Kane dhe Mount.