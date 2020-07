Ka rinisur mbledhja e Këshillit Politik ku po diskutohet për hapjen e listave dhe koalicionet. Fjalën e ka marrë sërish Rama i cili ka kërkuar në mbledhje që opozita parlamentare të përkrahë hapjen e listave pasi ajo nuk cënon as bërjen e koalicioneve dhe as ndryshimin e marrëveshjes së 5 qershorit, por vetëm një korrigjim në kod.

Ndër të tjera Rama është shprehur se nuk do të ndryshojë as sistem zgjedhor dhe as zona zgjedhore, por vetëm do të hapen listat.

“Nuk i kemi votat në Kuvend për të miratuar marrëveshjen e 5 qershorit dhe PD e LSI nuk ka pse kundërshton hapjen e listave pasoi nuk e ndalon atë të krijojë koalicione, jo si ato deri më tani, por koalicione siç krijohen në të gjithë Europën”, mësohet të ketë thënë Rama.

Pra nuk do të ketë ndalim kualicioni, por formë grupimi që mundësojnë listat e hapura dhe të diskutojnë se si të garantohet kuota gjinore sa më mirë.

“I qendrojme marreveshjes. Marreveshja duhet miratuar, per tu miratuar duhen votat ne kuvend qe ne si mazhorance nuk i kemi. Ne bisedimet me opoziten parlamentare kemi dakordesuar per hapjen e listave. Ajo cka kerkojme eshte hajdeni ulemi dhe me sa me shume dakordesi te reflektojme ne kod kete sanksionim te hapjes se listave qe vjen nga ndryshimi kushtetutes. Ne nuk ndryshojme as sistem, as zona zgjedhore. E vetmja gje eshte qe po hapim listat. Edhe per hapjen e listave hajdeni ulemi nese keni ndonje mendim se si te garantojme kuoten gjinore sa me mire. Nuk ndalojme koalicionet por forme grupimi qe te mundesoje hapjen e listave dhe te mos nderlikoje administrimin. Korrektimi ne kod i perket vetem pjeses se hapjes se listave dhe nuk cenon permbajtjen e dokumentit. Pra nuk u ndalon njeri te beni aleancat tuaja. Por ne nje koalicion sic i ben gjithe evropa dhe jo si modeli yne i deritanishem qe se ka askush”, është shprehur Rama.

