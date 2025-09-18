Detaje të reja janë zbuluar nga ngjarja e rëndë e tre vajzave të mitura në Korçë, të cilat përfunduan në spital pasi konsumuan disa karamele që gjetën pranë një koshi mbeturinash.
Raportohet se tre motrat e mitura, të moshave 10, 7 dhe 3 vjeç kanë konsumuar karamele që dyshohet se kanë përmbajtje të esencës së kanabisit.
Nga ana e policisë, është konfirmuar që karamelet janë gjetur në koshi i mbeturinave dhe nuk ua ka dhënë asnjë person tjetër.
Burime nga bluzat e bardha bëjnë me dije se në gjendje të rëndë shëndetësore është vetëm 3 vjeçarja e cila në këto momente po intubohet në reanimacionin e spitalit të Korçës.
Dy vajzat e tjera fatmirësisht e kanë kaluar rrezikun për jetën dhe ndodhen në gjendje të qëndrueshme nën kujdesin e mjekëve në pediatri. Hetimet vijojnë lidhur me ngjarjen e rëndë, ndërsa po pyeten të gjithë familjarët dhe të afërmit e të miturave.
