Divizioni Penal i Departamentit të Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara (DOJ) ka pritur këtë të hënë një delegacion të nivelit të lartë nga Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion (SPAK), në një takim që shënon forcimin e mëtejshëm të partneritetit strategjik mes dy vendeve.
Sipas njoftimit zyrtar të bërë përmes rrjetit social X, Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm i SHBA-së, A. Tysen Duva, së bashku me zyrtarë të programit OPDAT, mirëpritën prokurorët dhe hetuesit shqiptarë, delegacion i cili këtë herë kryesohej nga drejtuesi i SPAK, Klodjan Braho.
Partneritet kritik kundër krimit transnacional
Takimi kishte si qëllim njohjen me lidershipin e ri të institucionit shqiptar dhe bashkërendimin e forcave në betejën sfiduese kundër rrjeteve kriminale që operojnë përtej kufijve kombëtarë. Departamenti i Drejtësisë në SHBA e vlerësoi këtë bashkëpunim si “kritik” për sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare.
“Mirëpritëm prokurorët dhe hetuesit nga SPAK Shqipëri për të përshëndetur lidershipin e ri dhe për të forcuar partneritetin tonë në luftën kritike kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit transnacional,” thuhet në postimin zyrtar të Divizionit Penal.
Diskutimet në Uashington konfirmuan se SPAK është tashmë një partner i integruar në operacionet ndërkombëtare të inteligjencës dhe zbatimit të ligjit. Gjatë takimit u nënvizua angazhimi i vazhdueshëm i Prokurorisë së Posaçme me agjencitë elitare amerikane, përfshirë CITAP (Task Forca kundër Korrupsionit dhe Kleptokracisë); FBI (Byroja Federale e Hetimit); DEA (Agjencia kundër Drogës).
