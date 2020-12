Ngjarja e rëndë e ndodhur mëngjesin e kësaj të enjte në Tiranë ku si pasojë e një konflikti në familje një 59 vjeçar ka vrarë bashkëjetuesen dhe motrën e saj, në sy të dy fëmijëve, shokoi opinionin publik në vigjilje të ditës së ndërrimit të viteve.

Kristina Bardhi dhe Zhaneta Metani janë motrat që u vranë në krimin makabër.

Mësohet, se Kristina dhe Përparimi kanë bashkëjetuar me njëri-tjetrin, por një konflikt i çastit mes tyre ka çuar në një fund tragjik.

Autori i dyshuar i kësaj ngjarje është Përparim Ademi, 59 vjeç, nga Maqedonia e Veriut, i cili vrau me armë automatik dy motrat. Ai është dorëzuar pak orë pas ngjarjes në polici dhe pranoi krimin e kryer, duke e motivuar atë për shkaqe xhelozie.

Mbi ngjarjen e rëndë që tronditi opinionin publik mëngjesin e sotëm ka folur edhe fqinja e njërës prej dy motrave.

“Zhanetën e njihja që ka pasur jetuar këtu, ndërsa motrën tjetër jo. Unë kam 3 vjet që kam ardhur për vete, i kam gjetur këtu”, – tha ajo për Report tv. – “Përparimin e kisha parë kështu, por se njoh. Unë isha te çuni kur erdha u habita thasë se ça ka ndodhur. Nuk e di nëse kanë pasur konflikte apo jo. Ajo goca gjynah ishte shumë punëtore, ajo e shkreta kishte një çun jetim dhe shkonte dhe punonte si kamariere më duket. Zhaneta e ka pasur me duket një çun ka me burrin e parë, jo me këtë se më ketë bashkëjetonte. Me motrën nuk jetonte, kjo vinte e vizitonte shpesh”, tregoi fqinja.

Drejtori i Policisë se Tiranës, Rebani Jaupi në një deklaratë për mediat është shprehur se në vendin e ngjarjes është gjetur arma e krimit, një automatik që autori ka përdorur për krimin.

“E ka lënë automatikun në banesë dhe është larguar në këmbë pas pallatit. Kemi organizuar strukturat policore në të gjithë pikat kryesore të qytetit për të bërë të mundur kapjen e autorit të kësaj ngjarje të rëndë. Arsyeja e kësaj ngjarje dyshohet se ka qenë vijimi i bashkëjetesës. Në vendngjarje kanë qenë dhe fëmijët e një nga viktimave”, tha Jaupi./a.p