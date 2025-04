Detaje të reja kanë dalë në dritë lidhur me vrasjen e ndodhur mbrëmjen e sotme në Lezhë ku viktimë mbeti Gjovalin Prendi .

Sipas burimeve, dyshohet se në atentat kanë qenë të përfshirë dy automjete dhe të paktën katër persona, të moshës 30-35 vjeç.

Autorët dyshohet se lëviznin me një automjet tip “Porsche Cayenne” dhe kanë qëlluar drejt 64-vjeçarit. Më pas ata janë larguar me shpejtësi nga vendngjarja sëbashku me mjetin tjetër që i shoqëronte.

Në momentin e sulmit, Gjovalin Prendi ndodhej në lokal së bashku me një person tjetër, i cili fatmirësisht nuk është prekur nga plumbat.

Të dy mjetet janë afruar nga hyrja kryesore e lokalit dhe nga dera hyrëse është hapur zjarr në drejtim të tavolinës ku qëndronte viktima.

64-vjeçari kishte hapur lokalin e tij që ndodhet pranë kryqëzimit të Urës së Milotit dhe segmentit të vjetër drejt Rubikut, pa e ditur se aty do të ndodhte atentati fatal.

Policia ka nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve.