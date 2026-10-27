Exit poll-et e përditësuara në Izrael tregojnë se blloku kundër Benjamin Netanyahu-t ruan një avantazh të ngushtë, ndërsa pjesëmarrja e votuesve arabë ka arritur një rekord historik.
Sipas televizioneve Channel 12 dhe Channel 13, blloku anti-Netanyahu parashikohet të marrë 52 mandate, ndërsa kampi i kryeministrit 50 mandate. Për të siguruar shumicën në parlamentin me 120 vende, nevojiten të paktën 61 mandate.
Në projeksionet e reja ka ndryshime edhe për disa parti.
Yisrael Beitenu zbret nga 9 në 8 mandate, ndërsa partia e majtë “Demokratët” rritet nga 9 në 10.
Sipas Channel 13, partitë arabe parashikohet të marrin gjithsej 18 mandate, nga 17 që parashikoheshin më parë. Lista e Bashkuar Arabe ngjitet nga 10 në 11 mandate, ndërsa partia BeYachad e Naftali Bennett zbret nga 14 në 13.
Ndërkohë, 80% e votuesve arabë kanë marrë pjesë në zgjedhje, sipas televizionit N12. Kjo është pjesëmarrja më e lartë e regjistruar që nga viti 1965, në një komunitet ku abstenimi ka qenë tradicionalisht i lartë.
Megjithatë, sipas exit poll-eve, asnjëri prej dy blloqeve nuk ka siguruar mandatet e nevojshme për të formuar shumicën parlamentare.
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