Një 45-vjeçar u ekzekutua me armë zjarri mëngjesin e kësaj të hëne në Mirditë, teksa po shkonte në punë. Viktima, Valter Lleshi, u gjet pa shenja jete rreth orës 07:10, brenda automjetit të tij tip “Toyota”, në fshatin Shkorret, përgjatë rrugës Reps–Spaç.
45-vjeçari u qëllua me breshëri automatiku nga persona ende të paidentifikuar, duke marrë plagë të shumta, të cilat i shkaktuan vdekjen e menjëhershme.
Në vendngjarje janë gjetur dhe sekuestruar 18 gëzhoja, ndërsa trupi i pajetë u konstatua nga një punëtor tjetër, i cili po shkonte në punë dhe njoftoi menjëherë policinë.
Në zonën ku ndodhi krimi nuk ka kamera sigurie, çka e vështirëson punën e hetuesve. Ndërkohë, policia po kryen kontrolle intensive, edhe me qen gjurmues, në kërkim të provave që mund të ndihmojnë në identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje të rëndë.
Viktima, Valter Lleshi, ishte punonjës i kompanisë së bazaltit në Spaç. Në muajin mars të këtij viti, makinerisë së tonazhit të rëndë që ai drejtonte i ishte vendosur lëndë plasëse, por ajo nuk shpërtheu.
Ishte vetë 45-vjeçari ai që konstatoi lëndën plasëse pranë gomës së përparme të mjetit dhe njoftoi policinë, e cila kreu shpërthimin e kontrolluar. Gjatë marrjes në pyetje, Lleshi kishte mohuar të kishte konflikte me persona të ndryshëm, duke e konsideruar ngjarjen si një sulm ndaj kompanisë ku punonte.
Valter Lleshi ishte me origjinë nga Fani dhe jetonte në qytetin e Rrëshenit. Ai ishte babai i dy fëmijëve dhe nuk njihej si person me precedent penal apo i skeduar nga policia.
Pista kryesore e hetimeve është përqendruar tek perfshirja e tij në ndonjë ngjarje kriminale të ndodhur gjatë viteve të fundit në Mirditë, pasi rezulton të ketë pasur miqësi me fisin Reçi ne Rreshen.
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