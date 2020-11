Policia e Tiranës ka sjellë njoftimin zyrtar në lidhje me plagosjen e ndodhur një natë më parë në Don Bosko. Sipas njoftimit nga Policia e Tiranës, mësohet se 31-vjeçari Leo Hera, ka treguar vetëm se është plagosur në zonën e Don Boskos.

Ai nuk ka pranuar të flasë më tej për grupin hetimor, duke shtuar se është plagpsur nga një person që nuk e njeh kur ishte duke ecur në këmbë dhe e kanë qëlluar nga mbrapa.

Më tej ai thotë se nuk e ka parë personin që e ka qëlluar ndërkohë që vetë ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

“Nuk e njoh atë që më plagosi. Isha në Don Bosko,”- mësohet të ketë thënë ai.

Njoftimi i policisë Tiranë:

Informacion paraprak. Me datë 02.11.2020, rreth orës 23:05, është njoftuar Salla Operative se në spital është paraqitur shtetasi L.H., 31 vjeç, i dëmtuar në këmbë, jashtë rrezikut për jetën. 31-vjeçari ka kallzuar se në rrugën “Don Bosko”, është plagosur me armë zjarri në këmbë nga një person ende i paidentifikuar. Grupi hetimor vijon punën për sekuestrimin e çdo prove të mundshme që do çojë në identifikimin dhe kapjen e autorit si dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Hera u paraqit tek spitali i Traumës, me një plagë me armë zjarri në këmbë dhe ka marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Ai është pyetur nga Policia e Tiranës, por nuk ka pranuar të bashkëpunojë.

g.kosovari