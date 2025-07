Bashkimi Evropian dështoi sot të miratojë një paketë të re sanksionesh kundër Rusisë , njoftoi shefja e politikës së jashtme evropiane Kaia Kallas pas përfundimit të Këshillit Evropian të Punëve të Jashtme në Bruksel.

Kallas tha se ishte “vërtet e trishtuar” nga ngjarja, duke shtuar se tani “topi është në fushën e Sllovakisë “. Më parë, kryeministri sllovak Robert Fico kishte njoftuar se përfaqësuesi i vendit të tij në Këshill do të kërkonte një shtyrje të votimit për vendosjen e sanksioneve shtesë ndaj Moskës.

Ai argumentoi se kërkesa pasqyron qëndrimet e partive politike të vendit të tij mbi propozimet e paraqitura nga Komisioni për të ndihmuar Sllovakinë të kapërcejë çdo pengesë që do të hasë në furnizimet e saj me gaz pas ndalimit të planifikuar të importeve të gazit rus nga viti 2028.

Ky plan nuk lidhet me paketën e re të sanksioneve, por Sllovakia i lidhi të dy çështjet. Kalas tha gjithashtu se çështja e aseteve të “ngrira” ruse në BE do të diskutohet në takimin joformal të ministrave të jashtëm në fund të gushtit.