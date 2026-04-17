Një sasi e madhe molotovësh të pashpërthyer janë kapur nga policia. Kësaj radhe skenari i demokratëve për të sulmuar me molotovë efektivë e institucione të shtetit dështoi pas ndërhyrjes së menjëhershme të policisë ku u gjendën të papërgatitur.
Një sasi prej tyre ishn planifikuar për tu hedhur te Parlamenti, por skenari nuk funksionoi pasi policia bllokoi rrugën me kordon sigurie. Të vetmit molotovë që u hodhën janë ato te kryeministria.
Ndërkohë deri më tani mbi 20 persona janë shoqëruar për në polici.
