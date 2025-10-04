Ka dështuar mbledhja e Komisionit Rregullator të KQZ-së i cili duhej të mblidhej këtë të shtunë për të miratuar afatet e zgjedhjeve te parakohshme të 9 nëntorit në gjashtë Bashki të vendit, përfshirë Tiranën.
Mësohet se Komisioni Rregullator u mblodh vetëm me 3 anëtarët e propozuar nga mazhoranca, pasi 2 të opozitës mungonin me arsyetimin se kishin nevojë për më shumë kohë. Për shkak të mungesë së kuorumit në vendimmarrje (pasi duhen minimalisht 4 vota) mbledhja e shty për një ditë tjetër.
