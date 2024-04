Seanca në Apel ndaj Ervin Salianjit të dënuar nga Shkalla e Parë për shpifje ka dështuar sërish.

Saga e këtij gjyqi është e pamatë, po aq sa manovrat që deputeti i Sali Berishës dhe avokati i tij kanë bërë.

Ajo që e bën qesharake këtë histori është argumentimi i sotëm për të mos u paraqitur në sallë: Salianji dhe avokati kanë deklaruar se janë aq shumë të sëmurë, saqë s’mund të shkojnë dot deri tek Gjykata e Apelit në qendër të Tiranës.

Ndërsa pjesa dramatike e historisë është fakti se avokat i Ervin Salianjit është Ledio Braho, që pretendonte të zgjidhej Avokat i Popullit.

Pra një jurist që i shmanget përballjes me togat e zeza do mbronte një popull të tërë…

Vetë Ervin Salianji në daljet e mëparshme ka hedhur akuza kuturu dhe është shfaqur i interesuar që gjyqi të zhvillohet.

Edhe pse në të gjitha rastet seanca është shtyrë ose për mungesë të Brahos, ose për mungesë të Indrit Sefës që përfaëson të bashkëpandehurin e Salianjit, J.Olldashin.

Por përse u dënua Salianji dhe pse ka frikë nga kjo seancë?

Ai së bashku me gazetarin Olldashi u shpallën fajtorë nën akuzën e kallëzimit të rremë lidhur me inskenimin e audio-përgjimit me qëllim përfshirjen e vëllait të ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, Geron Xhafaj në trafikun e drogës.

Shkalla e parë e dënoi me një vit burg për dosjen “Babale” me akuzën e kallëzimit të rremë. Nëse Gjykata e Apelit do të konfirmojë vendimin, deputeti Salianji rrezikon burgun.

Kjo do të thotë se deputeti i Berishës do të arrestohet në moment, në sallën e gjyqit. Gjithmonë nëse dënimi nuk konvertohet në shërbim prove.

Por në çdo rast kjo do t’i jepte fund karrierës politike të Salianjit si ligjvënës i Sali Berishës.

Sa i përket raportit mjekësor, çudia është se kur e kërkon Gjykata, Salianji sëmuret. Ndërsa kur shfaqet tek komisioni hetimor për TIMS, i shkëlqejnë sytë!/m.j