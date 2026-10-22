Rusia dhe Ukraina shkëmbyen sulme gjatë natës, me shtatë të vrarë nga pala ukrainase, thanë autoritetet të enjten, pavarësisht përpjekjeve të ripërtërira diplomatike që përfshijnë Shtetet e Bashkuara.
Sulmet ndodhën menjëherë pasi i dërguari i SHBA-së, Steve Witkoff, u takua me presidentin rus Vladimir Putin në Shën Petersburg për bisedime mbi përfundimin e luftës.
Në Ukrainë, kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, postoi në rrjetet sociale se sulmet kishin plagosur 15 persona në kryeqytet, tetë prej të cilëve ishin dërguar në spital.
Në një postim tjetër, thuhet se grevat kishin dëmtuar infrastrukturën e metrosë në Urën Pivdenny, e cila zyrtarët thanë se kishte kufizuar trafikun midis pjesëve të qytetit.
Forcat Ajrore të Ukrainës kishin postuar paralajmërime në Telegram gjatë orëve të para të mëngjesit për “raketa balistike drejt Kievit” dhe raportime për avionë luftarakë, si dhe i kishin udhëzuar banorët të qëndronin në strehimore.
Të enjten në mëngjes, forcat ajrore thanë se kishin rrëzuar 181 avionë pa pilot rus gjatë natës, duke shtuar se kishte ende dronë sulmues në ajër.
Në Rusi, kryebashkiaku i Moskës, Sergei Sobyanin, tha se dy persona ishin plagosur gjatë breshërisë së 630 dronëve që ishin drejtuar drejt rajonit, kryesisht të interceptuar, 163 prej të cilëve po i afroheshin kryeqytetit.
Presidenti Donald Trump tha pas takimit me Putinin dhe Witkoffin, të dyja palët ishin “ shumë afër” për t’i dhënë fund konfliktit, megjithëse nuk u njoftua ndonjë përparim.
Kremlini tha se ishte “në parim” i gatshëm të rifillonte bisedimet trepalëshe që përfshijnë Rusinë, Ukrainën dhe SHBA-në, potencialisht në mesin e nëntorit, pas zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA.
Ukraina ka mbështetur gjithashtu rinovimin e negociatave trepalëshe, me Presidentin Volodymyr Zelenskyy që tha se Kievi dëshironte një takim sa më shpejt të ishte e mundur.
Witkoff i përshkroi bisedimet e tij me Putinin si “konstruktive”, ndërsa pranoi se mbetej “punë e rëndësishme”.
Pas bisedimeve, Rusia pranoi të lirojë shtetasin amerikan Stephen Hubbard, një mësues në pension i dënuar nga Rusia për luftë si mercenar për Ukrainën, akuza që ai i ka mohuar.
Trump ka shtyrë sanksionet e mëtejshme ndaj Rusisë, duke thënë se kjo kishte ndihmuar në sigurimin e lirimit të Hubbard.
Trump gjithashtu arriti një marrëveshje të re me Rusinë për të shitur naftë , që synon të ulë çmimet e karburantit që janë rritur gjatë konfliktit më të gjerë në Lindjen e Mesme, një veprim që ka tërhequr kritika nga Kievi dhe disa qeveri evropiane.
The post “Dështojnë” përpjekjet diplomatike, Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë sulme gjatë natës, 7 të vrarë në Kiev appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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