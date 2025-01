Kancelari i Austrisë, Karl Nehammer, ka thënë se do të japë dorëheqje në ditët në vijim si kancelar dhe si lider i partisë, pas dështimit të bisedimeve për të formuar një koalicion qeveritar.

Kancelari ka thënë se partia e tij, Partia Popullore konservative – dhe Social Demokratët, nuk janë pajtuar për çështjet kryesore. Neoliberalët, një tjetër parti e përfshirë në bisedime, është tërhequr po ashtu të premten.

Në shtator, Partia e Lirisë, e së djathtës ekstreme, ka shënuar fitore të pashembullt në zgjedhjet e përgjithshme të Austrisë, mirëpo partitë e tjera patën thënë se nuk formojnë koalicion me liderin e këtij subjekti politik.

Dështimi i bisedimeve mund të rezultojë me nisjen e bisedimeve të konservatorëve me të djathtën ekstreme, apo edhe me organizim të zgjedhjeve të reja, vlerësojnë analistë.