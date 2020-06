Ambasadori i Bashkimit Europian, Luigi Soreca dhe ambasarodja e SHBA-ve, Yuri Kim kanë mbërritur në selinë blu, ku së bashku me ambasadorin britanik Duncan Norman do të zhvillojnë takim me kryedemokratin Lulzim Basha.

Tema e këtij takimi do të jetë “Reforma Zgjedhore” dhe arritja e një marrëveshje në të ardhmen, pas dështimit për t’a arritur atë brenda 31 majit.