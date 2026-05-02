Një zyrtar i lartë ushtarak iranian ka thënë se një konflikt i ri me SHBA-në është “i mundshëm”, pasi presidenti Donald Trump hodhi poshtë propozimin e fundit të paqes nga Teherani.
Kombet aktualisht po respektojnë një armëpushim. Të premten, Trump tha se SHBA-të mund të jenë “më mirë” nëse nuk arrihet një marrëveshje.
Ndërkohë, mediat zyrtare iraniane riafirmuan një qëndrim të palëkundur mbi lundrimin nëpër Ngushticën e Hormuzit.
Departamenti i Thesarit i SHBA-së lëshoi dje një njoftim ku thuhej se kompanitë e transportit detar mund të përballen me sanksione nëse zgjedhin të paguajnë taksa për të kaluar nëpër këtë rrugë ujore.
Ngushtica iraniane ka shkaktuar rritje të ndjeshme të çmimeve të naftës. Në mars, ishin vetëm 154 anije, sipas të dhënave të fundit.
