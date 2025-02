Nga Artur Ajazi

E enjtja e Parlamentit, është kthyer në ditën e gallatës për të rriturit, dhe e frikës për fëmijët. Deputetët e opozitës, kanë 4 vjet që fyejnë, njollosin, baltosin, akuzojnë, ulurasin, godasin, ndezin zjarre, dhe ushtrojnë dhunë fizike ndaj kolegëve, gardistëve, gazetarëve, madje dhe ndaj pastrueseve të Parlamentit.

Ata janë kundër të gjithëve, kundër qeverisjes, mazhorancës politike, kundër miratimit të ligjeve, kundër zbatimit të ligjeve, ata ishin dhe janë kundër ndërkombëtarëve, kundër shqiptarëve që nuk i votojnë.

Ata janë kundër shtetit ligjor. Mjafton ti shohësh kur mblidhen në tryeza “aleatësh”, ku njëri dështak , duket më i tromaksur se tjetri në krah të Berishës.

Ata e shohin Berishën akoma si “shpresa e tyre e vetme për të ardhur në pushtet”. Çfarë absurdi. Në 2025, edhe pas 34 vitesh të mbushura me sëkëlldira dhe skandale nga ajo parti që bëri qametin mbi vendin dhe shqiptarët, dështakët mblidhen dhe mbajnë shpresë se “një ditë do vijmë në pushtet me ish-liderin historik”. Tek i dëgjoj në Parlament që merren me brekët dhe kanatjerët e gruas së Erion Veliajt, më duken më të shpifur nga bufi. Turp i madh, të dëgjosh një kryetar partie, apo një deputet që është votuar për të plotësuar misionin e tij para elektoratit, të merren prej dy javësh me “të brëndshmet dhe fustanet e grave”.

Kjo pra është opozita e këtij vendi. Një grupim dështakësh, një grupim njerëzish parazitë të majmur në miliona euro dhe dollarë nga pushteti që kanë patur, që vijnë rrotull duke llapur për njerëzit e punës, duke përgojuar çdo shtetar dhe kundërshtar politik. Thirrja e Berishës “dështakë të gjitha partive mblidhuni tek ne”, mbetet refreni i kësaj fushate, e cila do ti paraprijë humbjes së 11 Majit. Opozita e sotme përtej çdo paragjykimi, i ngjet një taborri të shpartalluar, i mbushur me humbës dhe dështakë.

Ata që sa kishin pushtetin, rrënuan arsimin, shëndetsinë, artin, kulturën, ushtrinë, policinë, detarinë, blegtorinë, sot na hiqen sikur kanë “programe zhvillimi”.

Ata që i hoqën edhe tullat çdo institucioni rentabël dhe shkatërruan pyjet, liqenet, bregdetet, qytetet dhe braktisën e boshatisën fshatrat nga Veriu në Jug, sot na hiqen si “patriotë, shtetbërës, dhe të pakorruptueshëm”.

Kjo pra është situata parazgjedhore, e cila po na shoqëron mjaftueshëm për të na bindur se, PD është ajo që na qenë sot e 34 vite më pare, se Sali Berisha është ai që ka qenë në 1992, 1996, 1997, 2001, 2005 dhe 2025. Ndaj besoj se në 11 Maj, opozita e humbësve dhe e dështakëve, nuk mer më shumë deputetë se mori në 1997.