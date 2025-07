Dëshmitë e Erion Alibejt në GJKKO, gazetarja: Po zbërthen ngjarje kriminale! Suel Çela agjenci me 30 prona

Ditën e sotme është zhvilluar gjyqi për atentatin ndaj ish-prokurorit Arian Ndoja, ku dëshmoi i penduari i drejtësisë, Erion Alibej, një dëshmi e cila krijoi tension dhe debate të forta në sallën e gjyqit.

Lidhur me këtë e ftuar ditën e sotme në emisionin ‘Studio Live’ në Report Tv gazetarja Keti Banushi tha se dëshmitë e Erion Alibejt janë duke zbërthyer shumë ngjarje kriminale.

Teksa u ndal tek sekuestrimi i 4 mln euro pasuri në Itali të Suel Çelës, ajo tha se është rezultat i një hetimi të përbashkët mes SPAK dhe prokurorisë italiane të Veronës.

Banushi tha se Suel Çela dhe i vëllai kishin agjenci me 30 prona, ku përfshiheshin dyqane dhe banesa të cilat ishin dhënë me qira.

Lidhur me shpenzimet e Monika Kryemadhit, e cila për një periudhë 3-vjeçare shpenzoi 240 mijë dollarë nga një kartë krediti e vënë në dispozicion nga Ardian Shatku, Banushi tha se ka dyshime se kanë qenë shpenzime të përbashkëta me ish-bashkëshortin e saj Ilir Meta.

Dosjen ‘Partizani’ Banushi e sheh si një dosje, procesi i të cilës do të marr shumë vite.

‘Ka qenë dosja që ka pasur më shumë shtyrje dhe me këtë ritëm mund të kemi 4 ose 5 vite në gjykatën e shkallës së parë. Është lënë një seancë në datën 21 Korrik dhe mendoj se do të marr shumë kohë sepse nuk kanë kërkuar gjykim të shkurtuar dhe gjyqi zhvillohet me 3 seanca. Pra do të ketë kërkesa për dëshmitarë, Malltezi ka thënë se do kërkojë një listë të gjatë dëshmitarësh dhe do të jetë një proces që do të duhen vite’, tha ajo.