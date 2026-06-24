Qeveria britanike akuzohet se ka fshehur prej vitit 2024 informacione inteligjente që lidhnin Etiopinë me mbështetjen e një grupi paraushtarak të akuzuar për gjenocid në Sudan, për të mos dëmtuar marrëdhëniet me Emiratet e Bashkuara Arabe.
Akuzat janë bërë nga Nathaniel Raymond, hetues amerikan i të drejtave të njeriut në Universitetin Yale, i cili do të dëshmojë para një komisioni parlamentar në Britaninë e Madhe.
Sipas tij, zyrtarë të Ministrisë së Jashtme britanike (FCDO) i kanë thënë në maj të vitit 2024 se presioni i ushtruar nga Emiratet e Bashkuara Arabe po e pengonte Londrën të publikonte prova që lidhnin Etiopinë dhe Emiratet me mbështetjen e Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF), grupi paraushtarak që lufton kundër ushtrisë sudaneze.
Raymond pretendon se qeveria britanike i dha përparësi marrëdhënieve diplomatike dhe ekonomike me Emiratet, në vend që të vepronte për të parandaluar masakrat ndaj civilëve në Sudan.
Në dëshminë e tij, ai do të fokusohet veçanërisht te qyteti El Fasher, i cili ra në duart e RSF-së pas një rrethimi 18-mujor. Sipas vlerësimeve të Laboratorit të Kërkimeve Humanitare në Yale, të paktën 60 mijë civilë janë vrarë pas marrjes së qytetit nga forcat paraushtarake.
Raymond pretendon se një zyrtar i lartë britanik u përpoq të minimizonte numrin e viktimave për arsye politike, ndërsa ai vetë kishte paralajmëruar se bilanci real mund të ishte edhe më i lartë.
Ai ka zbuluar gjithashtu se organizata e tij kishte gjurmuar lëvizjen e telefonave celularë nga Addis Abeba drejt territoreve të kontrolluara nga RSF-ja në Sudan dhe më pas drejt adresave në Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat dyshohet se ishin kompani të lidhura me drejtues të grupit paraushtarak.
Sipas Raymond, zyrtarët britanikë i kërkuan atij që të publikonte vetë të dhënat, pasi qeveria britanike nuk mund ta bënte për shkak të presionit diplomatik.
Përfshirja e Etiopisë në konflikt u raportua publikisht vetëm në fillim të këtij viti, kur Reuters publikoi informacione se Addis Abeba po stërviste luftëtarë të RSF-së. Etiopia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe i kanë mohuar vazhdimisht këto akuza.
Raymond pritet t’u thotë deputetëve britanikë se Londra humbi mundësinë për të parandaluar atë që ai e konsideron një nga tragjeditë më të mëdha humanitare të shekullit XXI.
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