Matteo Messina Denaro, i vetëdijshëm se ditët e tij ishin të numëruara për shkak të sëmundjes së pashërueshme që e goditi, nuk përjashtoi mundësinë që të fliste me gjyqtarët.

“Nuk jam i interesuar, atëherë në jetë kurrë mos thuaj kurrë mos ta kuptojmë njëri-tjetrin. Nuk kam qenë kurrë absolut në kuptimin që ngaqë them diçka do të jetë gjithmonë njësoj, në jetën time kam ndryshuar shumë herë mendjen, por me themele të forta”, i tha bosi mafioz më 7 korrik 2023 zëvendësprokurorit të Palermos, Paolo Guido i cili e ftoi atë të kontribuonte “në rindërtimin e pjesëve të së vërtetës”, sipas Tgcom24.

“Unë nuk jam ai lloj personi që shkatërron të tjerët”

“Le të jenë copëza të vërteta që janë, si të thuash… që na japin mundësinë të themi edhe neve “Kjo është e vërteta”, kështu e ftoi prokurori Guido të flasë Messina Denaron, pa e ftuar kurrë. të pendohen por vetëm të japin elemente “historike”. “Pjesë të së vërtetës – shton magjistrati – që do të na thoni dhe që do t’ju ​​lejojë të jeni edhe më të qetë, për sa i përket historisë suaj, ndaj kësaj plehrave që ju rrethuan para dhe pas dhe deri pak ditë. më parë Kjo është ftesa jonë për të reflektuar…”. “Unë jam në fund të jetës sime, por çështja është se unë nuk jam lloji i njeriut – dhe më besoni kjo është e vërteta, nuk mund të jap më asnjë mallkim – nuk jam ai lloj personi. kush vjen tek ju dhe duke folur për vrasjen, për të prishur X, Y, nuk ka kuptim në mënyrën time, të shpjegoj?”, thotë ai në një tjetër pasazh të marrjes në pyetje.

“Unë jam mafioz dhe të gjithë më donin”

“Jam le të themi në thonjëza mafioz siç më konsideroni ju, pak anomali, nuk i kam bërë armiq askujt në territor, dua të them vendin tim, të gjithë më duan, këtë mëngjes menduat se do të gjenit një Rambo , por në vend të kësaj nuk gjetët asgjë”. Një ton më modest se zakonisht, i lodhur, i dhimbshëm dhe i gatshëm për të pranuar vetëm atë që nuk mund ta mohojë në të vërtetë, kështu iu përgjigj Matteo Messina Denaro prokurorëve të Palermos që shkuan për ta marrë në pyetje më 7 korrik.

Kumbari ishte tashmë shumë i sëmurë dhe e dinte se ditët e tij ishin të numëruara. Ai do të vdise më 25 shtator në spitalin L’Aquila nga kanceri i zorrës së trashë .

“Paratë? Mami më jepte gjithmonë”

“Kam qenë gjithmonë në atë që ju e konsideroni mafien si garanci për të gjithë, askujt nuk i kam vjedhur asgjë, e kam fjalën për mjedisin tim, nuk jam përpjekur kurrë të mbizotëroj, as për pushtet, as për para”, shpjegon ai.

Kur magjistratët e pyetën se nga vinin paratë e gjetura në shtëpinë e motrës së tij Rosalia, e cila më vonë u arrestua, ai u përgjigj: “Më duheshin për të mbajtur veten. Paratë e gjetura tek motra ime sigurisht erdhën nga nëna ime sepse ishin familjare. “Mendoni se kam dalë për të kryer grabitje apo për të kërkuar zhvatje?- pyet ai magjistratët. “Nuk kam kërkuar kurrë zhvatje nga askush, nuk jam marrë kurrë me trafik droge, nuk kam kryer asnjëherë grabitje. Paratë ishin në dispozicion të familjes sime, nëna ime gjithmonë përpiqej t’i mbante dhe t’u jepte të gjithëve, veçanërisht mua”.

“Familja ime u dogj deri në tokë”

“Unë kam një familje të rrënuar … por në fund çfarë faji kisha? Mund të kem gabime personale: më varni, më jepni të gjitha dënimet e përjetshme që dëshironi; por familja ime ka paguar për këtë lloj marrëdhënieje me mua. për një jetë, se marr një motër ose një vëlla…”. Matteo Messina Denaro u ankua për hetimet kundër familjarëve të tij tek prokurorët e Palermos, të cilët shkuan për ta marrë në pyetje në burg më 7 korrik.

“Unë di vetëm një gjë – shton ai – të cilën, megjithatë, nuk po e akuzoj, se ma keni shkatërruar familjen, e keni rrafshuar me tokë, ka sisteme që janë të gabuara, mos i shqetësoni bindjet, ka sisteme që ata. mos shko tani dëgjoj: shtëpi të shkatërruara…i arratisur apo mafioz? Ajo… ligji, shteti i ka shkatërruar shtëpinë, mobiliet e shkatërruara”, u tha ai gjyqtarëve.

“Kam pasur miq kudo, kam jetuar jetën e një njeriu të lirë”

“Çfarë jete kam bërë në Palermo? E lirë si ajo e Campobello-s, sepse për mirë a për keq ju keni eksploruar atë të Campobello-s (qyteti ku ai kaloi shumicën e kohës i fshehur), por në përgjithësi unë gjithmonë kam qenë jetoje atë jetë, pra të njëjtën gjë. të ngjashme”. Kështu iu përgjigj Matteo Messina Denaro prokurorëve të Palermos, të cilët e pyetën më 7 korrik për statusin e të arratisurit. Raporti i marrjes në pyetje është depozituar në seancën paraprake kundër të dashurës, Laura Bonafede . “Miqësitë e mia nuk fillojnë dhe mbarojnë vetëm në botën që ju e konsideroni mafioze, nuk është kështu, miqësitë e mia ishin kudo”, shtoi ai.

Bosi i mafias tha gjithashtu se ka bërë tatuazhe në qendër të kryeqytetit mes viteve 2006 dhe 2009 dhe se ka pasur trajtim periodik me një dentist. “Unë kurrë nuk kam bërë dallim midis të pasurve dhe të varfërve,” vazhdoi ai, “natyrisht nëse do të më duhej të shoqërohesha me një person të varfër, nuk shkova atje me Rolex si një formë edukimi, por nëse do të isha në biznesin tim, njerëz si unë nuk kam pasur probleme, domethënë nuk e kam pasur atë formë mbytjeje (mburrje shënimi i redaktorit), nuk doja të vërtetoja asgjë”./m.j