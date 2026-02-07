Ish-presidenti amerikan Bill Clinton dhe bashkëshortja e tij Hillary kanë kërkuar që dëshmitë e tyre në Kongres mbi lidhjet me trafikantin e dënuar të seksit, Jeffrey Epstein, të mbahen publikisht, për të parandaluar sipas tyre që republikanët ta politizojnë çështjen.
Të dy iu ishte urdhëruar të jepnin dëshmi me dyer të mbyllura para komitetit mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve, i cili po heton lidhjet e financierit me figura të fuqishme dhe mënyrën se si është trajtuar informacioni rreth krimeve të tij.
Demokratët thonë se hetimi po përdoret si armë për të sulmuar kundërshtarët politikë të presidentit Donald Trump, vetë një bashkëpunëtor i hershëm i Epstein, i cili nuk është thirrur për të dëshmuar në vend që të kryejë mbikëqyrje legjitime.
“Por mbajtja e dëshmisë me dyer të mbyllura”, tha Bill Clinton, do të ishte e ngjashme me procesin në një “gjykatë kangur”, duke nënkuptuar një seancë dëgjimore që devijon nga procedurat dhe normat ligjore.
“Le t’i lëmë lojërat dhe le ta bëjmë këtë në mënyrën e duhur: në një seancë dëgjimore publike”, tha ish-presidenti demokrat.
Ndërkaq, bashkëshortja e tij, Hillary Clinton, ish-sekretarja e shtetit, tha se çifti i kishte thënë tashmë komitetit mbikëqyrës të udhëhequr nga republikanët “atë që ata dinë”.
“Nëse e doni këtë luftë… le ta bëjmë publikisht”, u shpreh ajo.
Departamenti i drejtësisë javën e kaluar publikoi sasinë më të fundit të dosjes “Epstein”, më shumë se 3 milion dokumente, foto dhe video që lidhen me hetimin e tij ndaj financiarit të dënuar për trafik dhe abuzim seksual, i cili vdiq në vitin 2019 nga ajo që u përcaktua si vetëvrasje ndërsa ishte në paraburgim.
Bill Clinton shfaqet rregullisht në dosje, por nuk ka dalë në dritë asnjë provë që implikon asnjërin prej tyre në aktivitet kriminal.
Ish-presidenti ka pranuar se ka fluturuar me aeroplanin e Epstein në fillim të viteve 2000 për punë humanitare të lidhur me Fondacionin Clinton, por tha se nuk e ka vizituar kurrë ishullin privat të Epstein.
