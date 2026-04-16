Analisti Baton Haxhiu e cilëson kurth të Sali Berishës thirrjen e kryeministrit Rama për të dëshmuar në lidhje me çështjen “Partizani”.
Në një lidhje me MCN, Haxhiu tha se kjo dëshmi do të hapë rrugën e komunikimit mes drejtësisë dhe qeverisë.
“Është njëfarë kurthi i Berishës. Sepse kur ekspozohet një kryeministër në dëshmi, ai duhet t’i thotë të vërtetat në lidhje me çështjen.
Këto të vërteta marrin peshë tjetër. Ky ekspozim është ekspozim i qëllimshëm politik.
Berisha dëshiron ta hapë rrugën e komunikimit të institucioneve të drejtësisë me ato të qeverisjes. Unë e shoh të rrezikshme”, u shpreh Baton Haxhiu.
