Nga Berat Buzhala

Berat Buzhala, deri t’des, per qef kurrkund nuk kish shku ne pushim veres pervec ne Shqiperi. Edhe ate prej Vlores deri ne Sarande. Allah po bukur. Allah po ushqimin e shijshem. A osht pak shtrenjte? Ka mundesi qe po, ama kur po e bon mend qe po vjen me kerr e kthehesh me kerr, prape s’po doket shume shtrenjte.

Eh, kam ardhe me shoke ne Sarande edhe jam vendose ne hotelin Buze, qe osht shume afer qendres. Kot flas une, shkoni ne Booking edhe kqyrjani vleresimet. 9.8 prej 10’ve. Absolutisht kryeveper. Me plazh te veten, me parking, me pishine dhe me restorant fenomenal.

Une i kam polemikat e mia me Shqiptaret e shqiperise, ama ia vlen dhe e kemi obligim me ia dhane edhe kreditin aty ku e meritojne.

Buze ne Sarande.

Une ne Sarande flej te shpija e shokut tem, Bujes, me hanger ha te Demi, pra hotel Buza vec me pelqej si koncept dhe si investim. Pra, nuk eshte reklame, eshte review.

Shkrova dje, mandej sot e takova edhe pronarin, Miftarin, tropojan, i cili na e solli edhe nje pjate qershia te Sarandes.

Kjo pamja e kesaj dhomes ishte nja prej pamjeve me spektakolare qe e kam pa ndonjehere. Saranda nuk ka shume plazha, por Buza e kishte ma te bukuren.

E pabesueshme, 90 perqind e turisteve te huaj. Kjo eshte pak a shume Shqiperia.