Kjo analizë e Corriere della Sera trajton ndikimin e luftës në Lindjen e Mesme mbi tregun global të naftës, me fokus te ndryshimet e forta në çmime dhe pasojat që këto zhvillime kanë për ekonomitë kryesore në Europë, SHBA dhe Azi.
Deri pak para përshkallëzimit të konfliktit, nafta e tipit Brent, që shërben si referencë për tregun europian dhe lidhet kryesisht me naftën e Atlantikut të Veriut, tregtohej me çmime pak më të ulëta se nafta nga Gjiri Persik, si ajo e Omanit dhe e Dubait, të cilat pasqyrojnë tregun e vendeve të Lindjes së Mesme.
Sot kjo situatë është përmbysur dhe madje është thelluar ndjeshëm.
Sipas të dhënave të fundit, nafta Brent tregtohet rreth 114 dollarë për fuçi, ndërsa nafta e Dubait arrin në 136 dollarë dhe ajo e Omanit deri në 153 dollarë për fuçi. Në pamje të parë, kjo duket si një situatë më e favorshme për konsumatorët europianë dhe amerikanë, pasi nafta që përdoret në këto tregje është relativisht më e lirë krahasuar me atë të konsumuar në Azi.
Megjithatë, ky avantazh është i brishtë dhe mund të mos zgjasë.
Si një mall që transportohet lehtësisht në nivel global, nafta tenton që çmimet të afrohen në të gjitha tregjet.
Nëse kriza vazhdon dhe Ngushtica e Hormuzit mbetet e bllokuar ose e pasigurt, kërkesa në rritje nga Azia mund të shtyjë çmimet edhe në Europë dhe SHBA drejt niveleve më të larta, duke ngushtuar diferencat aktuale.
Rritja e ndjeshme e çmimeve të naftës nga Dubai dhe Omani shpjegohet kryesisht me mungesën e furnizimit të shkaktuar nga kufizimet në Hormuz.
Kjo ka bërë që tregu të përballet me një ofertë më të kufizuar, ndërsa kërkesa, sidomos nga ekonomitë aziatike, mbetet e lartë. Si pasojë, rafineritë në Azi mund të detyrohen të kërkojnë furnizime nga tregje të tjera, duke rritur presionin global mbi çmimet dhe duke nxitur një tjetër valë rritjeje.
Në këtë kuadër, bie në sy edhe stabiliteti relativ i çmimit të naftës në SHBA, i cili mbetet rreth 97 dollarë për fuçi, pavarësisht tensioneve të forta në Lindjen e Mesme.
Kjo ka ngritur dyshime në tregjet ndërkombëtare, ku disa analistë dhe operatorë sugjerojnë se mund të ketë ndërhyrje të qëllimshme për të mbajtur çmimet të kontrolluara.
Një nga mekanizmat e mundshëm është shitja në tregje financiare për të ulur çmimet, një praktikë që mund të ndikojë në mënyrë të menjëhershme në treg, por që mbart rreziqe të mëdha nëse përdoret në mënyrë të tepruar.
Leave a Reply